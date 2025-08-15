Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі ігрового дня п’ятниці, 15 серпня, у 1/32 фіналу Кубка Німеччини.

Уніон Берлін без проблем пройшов до наступного раунду, розгромивши Гютерсло. Столичний клуб оформив комфортну перевагу ще до перерви завдяки голам Скова, Кверфельда та Хедіри, а в другому таймі Іліч і Чон У Йон закріпили успіх.

Магдебург упевнено переміг Саарбрюкен, вирішивши долю поєдинку ще на старті другого тайму. Гості повели завдяки голам Карса та Гріба, який оформив дубль. Господарі відповіли точним ударом Цівеї, але на більше сил не вистачило.

Армінія знову сенсаційно вибила Вердер, здобувши мінімальну перемогу. Бременці залишилися вдесятьох на 54-й хвилині після двох жовтих карток Біттенкурта, це призвело до вирішального м’яча Янга в компенсований час.

Уніон, Магдебург і Армінія виграли свої матчі та вийшли до 1/16 фіналу Кубка Німеччини.

Кубок Німеччини, 1/32 фінал

Гютерсло – Уніон Берлін 0:5

Голи: Сков, 19, Кверфельд, 35, Хедіра, 43, Іліч, 78, Чон У Йон, 90+4

Саарбрюкен – Магдебург 1:3

Голи: Цівея, 67 – Карс, 43, Гріб, 45+2, 59

Армінія – Вердер 1:0

Гол: Янг, 90+3

Вилучення: Біттенкур, 54 (друга ЖК)