Сергій Стаднюк

В 1/32 фіналу Кубка Німеччини Баєр на виїзді розгромив Гросашпах.

Матч почався з несподіваної паузи: вже на 18-й хвилині гру зупинили через грозу, і команди понад пів години перебували у роздягальні. Після відновлення гри Патрік Шик на 32-й хвилині відкрив рахунок ударом головою, а невдовзі врятував команду, винісши м’яч із власної лінії воріт. До перерви перевага Баєра так і залишилася мінімальною.

У другому таймі гостям допомогла чисельна перевага: спершу господарі залишилися вдесятьох після вилучення капітана Челікташа, а згодом — у дев’ятьох після червоної картки Тасделена. Цим Баєр скористався сповна: на 74-й хвилині Артур подвоїв рахунок, на 84-й Кофане довів його до 3:0, а вже за декілька хвилин ювілейний, 100-й матч за клуб, Грімальдо відзначив реалізованим пенальті, встановивши остаточні 4:0.

Баєр виграв матч і вийшов до 1/16 фіналу Кубка Німеччини.

Кубок Німеччини, 1/32 фінал

Гросашпах – Баєр 0:4

Голи: Шик, 32, Артур, 74, Кофане, 84, Грімальдо, 87 (пен.)

Вилучення: Челікташ, 67 (друга ЖК), Тасделен, 82