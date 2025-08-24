Кубок України. Карпати забили вісім м’ячів, Кривбас розгромив ФК Куликів-Білка
Зіграно ще два матчі турніру
18 хвилин тому
Фото - ФК Карпати
Сьогодні у рамках 1/32 фіналу Кубку України львівські Карпати на домашньому стадіоні «Україна» без проблем здолали друголіговий Пенуел із Кривого Рогу – 8:0.
У іншому матчі дня зустрілися друголігова команда Куликів-Білка та представник УПЛ Кривбас із Кривого Рогу. Поєдинок завершився впевненою перемогою гостей з рахунком 3:0.
Кубок України, 1/32 фіналу
Пенуел – Карпати – 0:8
Голи: Адамюк, 24, 42, Краснопір, 48, Пауло, 55, Клименко, 62, Танда, 67, Бруніньйо, 82, Невес, 90.
Куликів-Білка – Кривбас – 0:3
Голи: Бар Лін, 51, 56, Твердохліб, 54 (пен).