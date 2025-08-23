Сергій Стаднюк

Справжнім «українським» днем стане субота, 23 серпня, День Державного прапора. Окрім низки матчів Кубка України, на вболівальника чекає одразу п'ять ігор українців у топлігах.

🇺🇦 Кубок України

Справжній подарунок уболівальникам на державне свято! Одразу 12 матчів 1/32 фіналу Кубка України відбудуться в один день! Центральною вивіскою, безумовно стане матч між Чорноморцем і Зорею. Також ЛНЗ вирушить на виїзд до амбітного першолігового Пробою. Скала 1911 прийме Поділля. Лівий берег прийме Кудрівку. Серед команд УПЛ ще зіграють Полтава, Епіцентр і Верес.

12:00 | Олімпія Савинці – Вільхівці. Пряма трансляція

12:00 | Iron – Полтава. Пряма трансляція

13:00 | Агротех – Епіцентр. Пряма трансляція

13:00 | Денгофф – Прикарпаття. Пряма трансляція

13:00 | Фазенда – Металург Запоріжжя. Пряма трансляція

13:00 | Чорноморець – Зоря. Пряма трансляція

14:00 | Авангард Лозова – Буковина. Пряма трансляція

14:00 | Гірник-Спорт – Тростянець. Пряма трансляція

14:00 | Коростень/Агро-Нива – Верес. Пряма трансляція

14:00 | Пробій – ЛНЗ. Пряма трансляція

15:30 | Скала 1911 – Поділля. Пряма трансляція

18:00 | Лівий берег – Кудрівка. Пряма трансляція

🇺🇦 Українці в Європі

Розпочне «українську» програму в Європі Єгор Ярмолюк. Його Брентфорд в рамках другого туру АПЛ прийме грізну Астон Віллу. Арсенал Олександра Зінченка вдома зіграє проти Лідса, що вже засмутив Віталія Миколенка. Дженоа Руслана Маліновського та Рома Артема Довбика стартують в новому сезоні італійської Серії А. Команди приймуть Лечче та Болонью відповідно. На завершення Бенфіка Анатолія Трубіна спробує продовжити переможну серію в португальській Прімейрі.

22:30 | Бенфіка – Тондела. Пряма трансляція

🔝 Головні вивіски

Центральним матчем ігрового дня точно стане протистояння оновлених Манчестер Сіті та Тоттенгема. Якщо у «містян» змінився лише склад, то у «шпор» ще й тренер. Колишньому наставнику Ярмолюка Томасу Франку доведеться навчитися обходитися без Сон Хин Міна. У другому турі іспаньскої Ла Ліги Барселона знову на виїзді зіграє з Леванте. Каталонці спробують розпочати переможну серію.

🇪🇺 Цікаве з Європи

Розпочне сезон у Бундеслізі дортмундська Боруссія. «Джмелі» вже з новим для себе Беллінгемом спробують повернути часи старшого брата. Наполі розпочне спробу захисту чемпіонського титулу з новим-старим учасником еліти Сассуоло. Мілан на чолі з Лукою Модричем проекзаменує Кремонезе. Також свої матчі проведуть Атлетико, Марсель і Ліон.