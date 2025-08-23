Кубок України, Ярмолюк, Зінченко, Маліновський, Довбик і Трубін. Що подивитися 23 серпня?
Розклад футбольних трансляцій ігрового дня суботи
27 хвилин тому
Справжнім «українським» днем стане субота, 23 серпня, День Державного прапора. Окрім низки матчів Кубка України, на вболівальника чекає одразу п'ять ігор українців у топлігах.
🇺🇦 Кубок України
Справжній подарунок уболівальникам на державне свято! Одразу 12 матчів 1/32 фіналу Кубка України відбудуться в один день! Центральною вивіскою, безумовно стане матч між Чорноморцем і Зорею. Також ЛНЗ вирушить на виїзд до амбітного першолігового Пробою. Скала 1911 прийме Поділля. Лівий берег прийме Кудрівку. Серед команд УПЛ ще зіграють Полтава, Епіцентр і Верес.
12:00 | Олімпія Савинці – Вільхівці. Пряма трансляція
12:00 | Iron – Полтава. Пряма трансляція
13:00 | Агротех – Епіцентр. Пряма трансляція
13:00 | Денгофф – Прикарпаття. Пряма трансляція
13:00 | Фазенда – Металург Запоріжжя. Пряма трансляція
13:00 | Чорноморець – Зоря. Пряма трансляція
14:00 | Авангард Лозова – Буковина. Пряма трансляція
14:00 | Гірник-Спорт – Тростянець. Пряма трансляція
14:00 | Коростень/Агро-Нива – Верес. Пряма трансляція
14:00 | Пробій – ЛНЗ. Пряма трансляція
15:30 | Скала 1911 – Поділля. Пряма трансляція
18:00 | Лівий берег – Кудрівка. Пряма трансляція
🇺🇦 Українці в Європі
Розпочне «українську» програму в Європі Єгор Ярмолюк. Його Брентфорд в рамках другого туру АПЛ прийме грізну Астон Віллу. Арсенал Олександра Зінченка вдома зіграє проти Лідса, що вже засмутив Віталія Миколенка. Дженоа Руслана Маліновського та Рома Артема Довбика стартують в новому сезоні італійської Серії А. Команди приймуть Лечче та Болонью відповідно. На завершення Бенфіка Анатолія Трубіна спробує продовжити переможну серію в португальській Прімейрі.
17:00 | Брентфорд – Астон Вілла. Пряма трансляція
19:30 | Арсенал – Лідс. Пряма трансляція
19:30 | Дженоа – Лечче. Пряма трансляція
21:45 | Рома – Болонья. Пряма трансляція
22:30 | Бенфіка – Тондела. Пряма трансляція
🔝 Головні вивіски
Центральним матчем ігрового дня точно стане протистояння оновлених Манчестер Сіті та Тоттенгема. Якщо у «містян» змінився лише склад, то у «шпор» ще й тренер. Колишньому наставнику Ярмолюка Томасу Франку доведеться навчитися обходитися без Сон Хин Міна. У другому турі іспаньскої Ла Ліги Барселона знову на виїзді зіграє з Леванте. Каталонці спробують розпочати переможну серію.
14:30 | Манчестер Сіті – Тоттенгем. Пряма трансляція
22:30 | Леванте – Барселона. Пряма трансляція
🇪🇺 Цікаве з Європи
Розпочне сезон у Бундеслізі дортмундська Боруссія. «Джмелі» вже з новим для себе Беллінгемом спробують повернути часи старшого брата. Наполі розпочне спробу захисту чемпіонського титулу з новим-старим учасником еліти Сассуоло. Мілан на чолі з Лукою Модричем проекзаменує Кремонезе. Також свої матчі проведуть Атлетико, Марсель і Ліон.
18:00 | Марсель – Париж. Пряма трансляція
19:30 | Санкт-Паулі – Боруссія Дортмунд. Пряма трансляція
19:30 | Сассуоло – Наполі. Пряма трансляція
20:30 | Атлетико Мадрид – Ельче. Пряма трансляція
21:45 | Мілан – Кремонезе. Пряма трансляція
22:05 | Ліон – Мец. Пряма трансляція
