Нападник та один із ключових гравців Зорі Пилип Будківський емоційно прокоментував виліт своєї команди з Кубка України після поразки від Чорноморця з рахунком 1:2.

Футболіст відзначив головні причини невдачі та висловив невдоволення тим, як команда використала свої гольові моменти. Цитує форварда Sport.ua.

«Які можуть бути враження? Сьогодні ми програли, у нас знову було багато моментів, які нам не вдалося реалізувати. Також ми погано зіграли біля своїх воріт. Є над чим працювати, бо у нас багато помилок як спереду, так і позаду. Ми постійно починаємо десь погано, пропускаємо гол, який діє як ефект «холодного душу», і ми потім починаємо грати у футбол. Сказав, що треба зібратися, виходити та показувати нормальну гру й здобувати результат. Але потрібного результату сьогодні ми не здобули», — сказав Будківський.

Після трьох зіграних турів Зоря йде на дев'ятому місці у чемпіонаті України, маючи в активі чотири очки.