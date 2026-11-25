Колишній захисник Шахтаря Олександр Кучер в коментарі BLIK.ua оцінив шанси донеччан на перемогу над Фенербахче в Лізі чемпіонів та пояснив причини останніх невдач команди Арди Турана.

«Очікую, що команду все-таки має прорвати. Гра у Шахтаря є: ми бачили, що вони зовсім непогано виглядали в останніх матчах Ліги чемпіонів. Десь не вистачає концентрації, можливо, чогось у завершальній фазі.

Звичайно, дуже важко витримати й грати одним складом одразу три турніри. Особливо зважаючи на такі великі відстані, постійні переїзди та перетини кордону – усе це виснажує гравців.

Мені передусім хотілося б перемоги Шахтаря. Як я вже казав, у попередніх іграх Ліги чемпіонів донеччани не заслуговували на поразки, яких зазнали», – сказав Кучер.