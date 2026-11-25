Кучер: «Очікую, що Шахтар все-таки має прорвати»
Фахівець хоче побачити перемогу «гірників»
Колишній захисник Шахтаря Олександр Кучер в коментарі BLIK.ua оцінив шанси донеччан на перемогу над Фенербахче в Лізі чемпіонів та пояснив причини останніх невдач команди Арди Турана.
«Очікую, що команду все-таки має прорвати. Гра у Шахтаря є: ми бачили, що вони зовсім непогано виглядали в останніх матчах Ліги чемпіонів. Десь не вистачає концентрації, можливо, чогось у завершальній фазі.
Звичайно, дуже важко витримати й грати одним складом одразу три турніри. Особливо зважаючи на такі великі відстані, постійні переїзди та перетини кордону – усе це виснажує гравців.
Мені передусім хотілося б перемоги Шахтаря. Як я вже казав, у попередніх іграх Ліги чемпіонів донеччани не заслуговували на поразки, яких зазнали», – сказав Кучер.
Сьогодні Шахтар зустрінеться з Фенербахче в п'ятому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться на стадіоні «Стемфорд Бридж» в Лондоні та розпочнеться о 22:00.
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Після чотирьох турів «гірники» посідають 24-е місце в загальній таблиці з чотирма очками, а Фенербахче йде 22-м, маючи п'ять балів.
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