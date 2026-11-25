Вірт: «Перемога Шахтаря над Фенербахче буде хорошою заявкою на плейоф»
Фахівець дав прогноз на поєдинок у Лондоні
Колишній воротар Шахтаря Юрій Вірт в коментарі Sport-express.ua оцінив шанси донецької команди на перемогу над Фенербахче в п'ятому турі Ліги чемпіонів.
«На мою думку, однозначного фаворита у цьому матчі немає. Команди приблизно одного рівня. І для Шахтаря, і для Фенербахче сьогодні буде одна з ключових ігор: командам однозначно потрібно брати очки, обидві будуть намагатися взяти три.
Перемога «гірників» над Фенербахче буде хорошою заявкою на плейоф. Звісно, попереду ще три матчі, але… Потрібно витискати максимум зараз, не думати про Слован, мовляв, от зі словаками точно три очки візьмемо. Можливо, але легко у Братиславі точно не буде.
Мій прогноз – бойова нічия 1:1. Але щиро сподіваюсь, що це передбачення не збудеться і Шахтар переможе», – сказав Вірт.
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Сьогодні Шахтар зустрінеться з турецьким Фенербахче в п'ятому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться на стадіоні «Стемфорд Бридж» та розпочнеться о 22:00.
Після чотирьох турів «гірники» посідають 24-е місце в загальній таблиці з чотирма очками, а Фенербахче йде 22-м, маючи п'ять балів.
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