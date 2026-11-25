Колишній захисник Шахтаря Сергій Попов в коментарі Sport-express.ua оцінив шанси донецької команди на перемогу над Фенербахче в п'ятому турі Ліги чемпіонів.

«Не можу сказати, що Шахтар однозначний фаворит, але донецька команда, на мою думку, все ж має трохи більше шансів на успіх. «Гірники» дещо стабільніше виглядають у Лізі чемпіонів. Так, були поразки Інтеру (0:1) та Спортінгу (0:1), але ж їх не лихоманить так, як турків, які то згорять Астон Віллі (0:6), то здолають Ліверпуль (3:2).

Потрібно будь-що перемагати Фенербахче, щоб збільшити шанси на вихід до плейоф. Далі два виїзні матчі проти суперників, з якими донеччани теж мають брати очки. Є хороші шанси на позитивний результат, але і проти Слована, і проти Лейпцига легко не буде.

Голи у Лондоні точно будуть. Поставлю на результативну нічию 2:2», – сказав Попов.