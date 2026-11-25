«Потрібно будь-що перемагати Фенербахче». Легенда Шахтаря назвав точний рахунок матчу «гірників» в Лізі чемпіонів
Експерт оцінив перспективи донецької команди
Колишній захисник Шахтаря Сергій Попов в коментарі Sport-express.ua оцінив шанси донецької команди на перемогу над Фенербахче в п'ятому турі Ліги чемпіонів.
«Не можу сказати, що Шахтар однозначний фаворит, але донецька команда, на мою думку, все ж має трохи більше шансів на успіх. «Гірники» дещо стабільніше виглядають у Лізі чемпіонів. Так, були поразки Інтеру (0:1) та Спортінгу (0:1), але ж їх не лихоманить так, як турків, які то згорять Астон Віллі (0:6), то здолають Ліверпуль (3:2).
Потрібно будь-що перемагати Фенербахче, щоб збільшити шанси на вихід до плейоф. Далі два виїзні матчі проти суперників, з якими донеччани теж мають брати очки. Є хороші шанси на позитивний результат, але і проти Слована, і проти Лейпцига легко не буде.
Голи у Лондоні точно будуть. Поставлю на результативну нічию 2:2», – сказав Попов.
Сьогодні Шахтар зустрінеться з турецьким Фенербахче в п'ятому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться на стадіоні «Стемфорд Бридж» та розпочнеться о 22:00.
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Після чотирьох турів «гірники» посідають 24-е місце в загальній таблиці з чотирма очками, а Фенербахче йде 22-м, маючи п'ять балів.
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