У першому турі Першої ліги одеський Чорноморець приймав тернопільську Ниву на своєму полі. З перших хвилин господарі заволоділи ініціативою та почали активно штурмувати ворота гостей. Однак реалізація моментів довго залишалася проблемою, адже надійно діяв голкіпер Ниви Ольховий.

Після перерви Чорноморець зумів відкрити рахунок. Вже на старті другого тайму Романюк видав точну передачу, яку замкнув Скляр. А на 77-й хвилині Іван Когут продемонстрував індивідуальну майстерність, завершивши сольний прохід влучним ударом. Нива зуміла відповісти. Дмитро Галадей скоротив різницю в рахунку після передачі з флангу. Проте фінальний свисток зафіксував перемогу одеситів.

Перша ліга, перший тур

Чорноморець – Нива Тернопіль – 2:1

Голи: Скляр, 51, Когут, 77 – Галадей, 90

Раніше Ворскла та Інгулець провели свої перші матчі в Першій лізі.