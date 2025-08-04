Чорноморець на домашньому стадіоні зумів здобути непросту перемогу над тернопільською Нивою. Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь одеситів.

Головний тренер команди Олександр Кучер відзначив роботу колеги Юрія Вірта, наголосивши, що очікував від матчу високої динаміки та напруги. При цьому він подякував своїм футболістам за сміливу гру з позиції сили.

«Юрій Вірт вміє готувати команди такі бійцівські, які будуть битися, віддаватися до останнього. Знаємо, як він це робить. Так що ми таке очікували, таку важку гру. Налаштовувались, що буде нелегко. Те, що ще перша гра, багато було нервозності, непотрібних помилок попереду, в обороні теж. Це, мабуть, було від великого бажання. Але вважаю, що перемога сьогодні заслужена.

Хлопці молодці, грали першим номером, створювали моменти. Так могли пропустити непотрібні голи, я маю на увазі. Те, що пропустили, так воно і є. Але те, що ми побачили сьогодні, ще не те, що ми хочемо бачити в ідеалі, але щось видно вже. До ідеалу ми не дійшли, але я ж кажу, відсотків 65 десь ми бачимо, що воно щось виходить.

Кого вважаю найпринциповішими суперниками в битві за вихід в УПЛ? В нас кожна гра принципова. Ми будемо йти від гри до гри. Ми не будемо дивитися на імена, на прізвища. І нам треба готуватися до кожної гри окремо, тому що ми розуміємо, буде важко», – сказав Олександр Кучер після гри.