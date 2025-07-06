Павло Василенко

Культовий англійський рок-гурт Oasis учора ввечері провів концерт-повернення після 16-річної перерви, і під час вистави, влаштованої в Кардіффі, вони вшанували пам'ять футболіста Ліверпуля Діогу Жоти, який загинув в автокатастрофі в четвер.

Група Oasis, утворена в 1991 році і розпалася в 2009 році, коли її лідери, брати Ноель та Ліам Галлахери, розлучилися, возз'єдналися для концерту в Кардіффі на стадіоні Cardiff Principality.

Вони виконали загалом 23 пісні і вразили публіку, а в якийсь момент концерту, ближче до кінця виконання хіта Live Forever, на великому екрані з'явилася фотографія Жоти, і 75 000 людей відреагували дуже емоційно і аплодували цьому воістину зворушливому жесту.