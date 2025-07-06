Павло Василенко

Вчора Діогу Жота був похований у Португалії, і майже всі його товариші за командою були присутні на останньому прощанні. Дехто, як Кріштіану Роналду, вибачився перед його сім'єю і дав розумне пояснення, чому вони не приїхали, а крок, зроблений Луїсом Діасом, жахнув громадськість.

Жота був похований у місті Гондомар, за 7 кілометрів від центру Порту, і Роналду не приїхав, побоюючись, що його прибуття може спричинити справжній переполох і що він опиниться в центрі уваги замість похорону Жоти.

На похороні присутня більшість футболістів Ліверпуля, як колишніх, так і нинішніх, проте Луїса Діаса серед них не було.

Але коли стало відомо про дії колумбійця, громадськість Португалії та Англії було шоковано.

Замість того, щоб піти на похорон Жоти, Діас вирішив повеселитися з популярним колумбійським інфлюенсером, і відео, на яких Діас сміється, швидко стали вірусними та зустріли осуд.

Total falta de empatía de Luis Díaz.



Mientras todo el equipo de Liverpool FC llora la partida de Diogo Jota, su compañero de equipo Lucho Díaz se divierte y anda de party como si nada hubiera pasado. pic.twitter.com/42jzAN1aAI — TENDENCIAS (@tendeciasx) July 6, 2025

Дії Діаса зазнали засудження ще й тому, що Діогу Жота був поруч з ним у найважчі моменти.

Після того, як у жовтні 2023 року в Колумбії викрали батька Діаса, забивши гол у ворота Ноттінгем Форест, Жота взяв футболку свого товариша по команді і підняв її перед глядачами, тим самим показавши Діасу, що він з ним.

Багато хто вважає, що той факт, що він був у Колумбії, не може бути виправданням для Діаса. Жота загинув в автокатастрофі в четвер, а Діас встиг би приїхати на його похорон у суботу.

Більше того, футболісти Аль-Хіляля Рубен Невеш і Жоау Канселу негайно сіли в літак і вилетіли до Португалії, щоб бути присутнім на похороні Жоти відразу після матчу в США на Клубному чемпіонаті світу в ніч із п'ятниці на суботу.