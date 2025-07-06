Жота був поруч з Діасом, коли той переживав найгірші часи, а колумбієць не прийшов на його похорон, бо веселився на вечірці
Фанати шоковані поведінкою футболіста Ліверпуля
близько 2 годин тому
Вчора Діогу Жота був похований у Португалії, і майже всі його товариші за командою були присутні на останньому прощанні. Дехто, як Кріштіану Роналду, вибачився перед його сім'єю і дав розумне пояснення, чому вони не приїхали, а крок, зроблений Луїсом Діасом, жахнув громадськість.
Жота був похований у місті Гондомар, за 7 кілометрів від центру Порту, і Роналду не приїхав, побоюючись, що його прибуття може спричинити справжній переполох і що він опиниться в центрі уваги замість похорону Жоти.
На похороні присутня більшість футболістів Ліверпуля, як колишніх, так і нинішніх, проте Луїса Діаса серед них не було.
Але коли стало відомо про дії колумбійця, громадськість Португалії та Англії було шоковано.
Замість того, щоб піти на похорон Жоти, Діас вирішив повеселитися з популярним колумбійським інфлюенсером, і відео, на яких Діас сміється, швидко стали вірусними та зустріли осуд.
Дії Діаса зазнали засудження ще й тому, що Діогу Жота був поруч з ним у найважчі моменти.
Після того, як у жовтні 2023 року в Колумбії викрали батька Діаса, забивши гол у ворота Ноттінгем Форест, Жота взяв футболку свого товариша по команді і підняв її перед глядачами, тим самим показавши Діасу, що він з ним.
Багато хто вважає, що той факт, що він був у Колумбії, не може бути виправданням для Діаса. Жота загинув в автокатастрофі в четвер, а Діас встиг би приїхати на його похорон у суботу.
Більше того, футболісти Аль-Хіляля Рубен Невеш і Жоау Канселу негайно сіли в літак і вилетіли до Португалії, щоб бути присутнім на похороні Жоти відразу після матчу в США на Клубному чемпіонаті світу в ніч із п'ятниці на суботу.