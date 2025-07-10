Павло Василенко

ПСЖ розгромив Реал Мадрид з рахунком 4:0 у півфіналі Клубного чемпіонату світу.

У воротаря Реала Тібо Куртуа не було шансів проти парижан, але після фінального свистка він «блищав» у змішаній зоні. Його метою був президент Ла Ліги Хав'єр Тебас, який раніше заявляв, що Королівський клуб більше не переноситиме матч першого кола, щоб дати команді достатньо часу на підготовку.

«Почути подібне до президента... Я ніколи раніше такого не бачив. Усього три тижні відпочинку, а потім 12 місяців грати хороший сезон... ось у чому проблема! Можливо, він не хоче Клубного чемпіонату світу, але він існує, ми тут, і нам треба відпочити та підготуватися. Ця людина просто хоче бути на увазі... Я ніколи не бачив, щоб президент будь-якої організації говорив таке», – прокоментував бельгієць.

Також бельгійський голкіпер прокоментував поразку Реал від ПСЖ.

«Сьогоднішня гра стала для нас важким ударом. Але вона допоможе нам здобути уроки, виправити помилки і продовжити прогресувати, адже нам ще багато чого належить зробити. Ми припустилися двох помилок (Асенсіо в першому голі і Рюдігер у другому), які вирішили результат матчу. Ми маємо вибачитися перед уболівальниками Реалу за сьогоднішню гру».

Куртуа зазначив, що Реал провів чудовий турнір.

«Зрештою, ми провели хороший турнір. Сьогодні ми програли переможцю Ліги чемпіонів, і це показує, на якому рівні нам потрібно бути, щоб досягти цього. Помилки – частина командного спорту, і вони караються. Раулю та Рюдігеру доводиться нелегко, адже вони, очевидно, не хотіли їх робити. Це прикро. Але це допоможе нам отримати урок і виправити помилки. Коли ми розпочнемо тренування, ми будемо готові до прогресу».

Чемпіонат Іспанії стартує 15 серпня, а Реал відкриє сезон у вівторок, 19 серпня, матчем проти Осасуни.