Голкіпер мадридського Реала та національної збірної України Андрій Лунін опинився в центрі мовного скандалу напередодні півфінального матчу Клубного чемпіонату світу проти ПСЖ.

8 липня пресслужба Реала опублікувала в соцмережах відео, в якому футболісти з різних країн озвучують слово півфінал своїми рідними мовами. У цьому челенджі взяли участь зірки першої команди, зокрема Вінісіус Жуніор, Родріго, Джуд Беллінгем, Лука Модрич, Кіліан Мбаппе, Тібо Куртуа, Едуар Камавінга, Давід Алаба та інші.

Коли черга дійшла до Андрія Луніна, той вимовив слово російською – полуфинал, хоча в титрах до відео було вказано український варіант – півфінал.

🤔 How do you say semi-final in YOUR language? pic.twitter.com/lWz3FjMg2Q — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 8, 2025

Такий вибір мови викликав хвилю критики в українських соцмережах. Користувачі зауважили, що український футболіст не зміг вимовити навіть одне слово державною мовою, що виглядає недоречно на фоні війни з росією.

Один із коментарів у мережі: Це було одне слово. І воно не прозвучало українською. Сумно.

Нагадаємо, півфінал Клубного чемпіонату світу між Реалом та ПСЖ відбудеться 9 липня о 22:00 за київським часом.