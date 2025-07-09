Павло Василенко

Реал незабаром поповнить свій склад новим гравцем. За даними A Bola, мадридський клуб завершує підписання контракту з Альваро Каррерасом з лісабонської Бенфіки.

Пріоритетом для Реала у літнє трансферне вікно стало зміцнення оборони. Трент Александер-Арнольд та Дін Хейсен приєдналися до команди перед початком Клубного чемпіонату світу.

Реал також шукали лівого захисника. Було кілька кандидатів, але остаточний вибір ліг на Альваро Каррераса.

Іспанцям не вдалося домовитися з Бенфікою до початку турніру у США. Однак це не означає, що проблему вирішено. Навпаки, на початку липня обидва клуби відновили переговори. Цього разу їм удалося досягти угоди.

Принаймні так повідомляє A Bola. Португальське видання повідомляє, що наразі уточнюються остаточні деталі угоди.

Каррерас не повернеться до тренувань з Бенфікою у понеділок. Очікується, що найближчими днями він перейде до Реалу, став останнім придбанням клубу цього літа.

Минулого сезону іспанець провів 52 офіційні матчі за Бенфіку, забивши чотири м'ячі і віддавши п'ять гольових передач. Transfermarkt оцінює його у 35 мільйонів євро.