Павло Василенко

На Клубному чемпіонаті світу головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо довірив нападнику Гонсало Гарсії місце в стартовому складі, і він у п'яти матчах забив чотири м'ячі, а в сезоні 2024/25 21-річний іспанець з'являвся на полі лише епізодично.

Цілком ймовірно, що ми спостерігаємо народження нової зірки. Напередодні півфінального матчу Клубного чемпіонату світу ПСЖ – Реал сайт XSPORT розповідає, хто такий Гонсало Гарсія.

Гонсало Гарсія. Фото: Getty Images

Гонсало потрапив до академії Реала в 2014 році, приєднавшись до команди до 11 років у віці 10 років. Однак у 2018 році він на сезон пішов у Мальорку, куди його сім'я переїхала через роботу батька. Потім він повернувся в Реал. Його дебют за основний склад відбувся в кінці 2023 року в матчі Ла Ліги проти Кадіса.

«Я дуже щасливий. Коли я прийшов, трохи нервував. Карло Анчелотті просив мене насолодитися цим. Я мріяв про це з дитинства – з тих пір, як прийшов в молодіжну академію, я хотів цього. У молодіжній академії багато хлопців, які мріють про це. Завдяки наполегливій праці та амбіціям ця можливість з'явилася у мене», – сказав Гарсія в ефірі Real Madrid TV після свого дебюту.

Він також додав, що залишить футболку собі і попросить автографи у товаришів по команді.

На шляху до основного складу Гонсало Гарсії велику допомогу надав Альваро Арбелоа. Колишній захисник Реала тренував молодіжну команду, за яку виступав молодий нападник. Арбелоа зробив все можливе, щоб допомогти форварду розвинути сильні сторони і усунути слабкі. У сезоні 2022/23 Гонсало Гарсія забив 35 м'ячів, привівши свою команду до національного треблу.

«Він неймовірно хороший! Гонсало Гарсія багато працює, вкладає всю свою енергію, зосереджений – і він ніколи не посміхається, будь то тренер або один з його товаришів по команді з найвищим рівнем майстерності. Якщо ти не віддаєш йому пас, він вкаже, що тобі варто це зробити, якщо ти не справляєшся, він тобі прямо скаже. Гонсало Гарсія не стримується. І все це в хорошому сенсі: він особистість і дуже відданий команді», – цитує The Athletic одного з його колишніх тренерів.

Гонсало не забуде той день, коли забив свій перший гол за Реал. Молодий гравець вийшов на заміну в другому таймі чвертьфіналу Кубка Іспанії 2025 року між Леганесом і Реалом. Рахунок матчу був рівним (2:2), коли Гонсало на 93-й хвилині головою замкнув навіс, який приніс мадридцям перемогу. Це був його перший гол, який вивів Реал у півфінал.

«Чим вищий рівень і чим кращі тренери, тим більше він виросте. Думаю, він може бути нападником Реала ще 10-12 років. Я знаю вимоги Реала, але не думаю, що Гонсало буде сильно відставати від Ерлінга Голанда, якщо йому нададуть необхідну позицію і можливості в команді. Якщо у нього не буде цієї впевненості, він втратить форму, але якщо в нього повірять, він досягне багато чого», – сказав Ернан Перес, головний тренер збірної Іспанії до 17 років.

У сезоні 2024/25 Гонсало Гарсія забив 25 м'ячів у третій іспанській лізі під керівництвом легендарного Рауля у складі Кастільї – другої команди мадридського Реала, встановивши рекорд ліги. Хоча Кастілья в підсумку посіла лише шосте місце. Проте талант футболіста проявився в повній мірі.

«Це хлопець з величезним потенціалом, дуже хорошими фізичними даними, відмінним завершенням і потужним ударом. Все, що йому потрібно, – це терпіння, тому що він один з тих, хто хоче досягти всього якомога швидше. Гонсало Гарсію ніщо не злякає. Він буде вірити в себе до самої смерті», – сказав один з членів тренерського штабу Кастільї.

Молодий форвард став сенсацією Клубного чемпіонату світу. Вихованець молодіжної академії Реала доводить на літньому турнірі, що гідний місця в основному складі.

Гонсало Гарсія. Фото: Getty Images

Гонсало скористався можливістю, наданою йому в турнірі, не тільки щоб отримати ігровий час, але і стати основним центральним нападником «вершкових».

«Цей чемпіонат світу – шанс усього життя. Я довго працював, завжди чекав на можливість. Чесно кажучи, навіть у найсміливіших мріях я не міг уявити, що все складеться настільки вдало, але я дуже задоволений, дуже задоволений голами і можливістю грати в цій футболці», – сказав футболіст журналістам після одного з матчів турніру.

Гонсало сподівається продовжити свій виступ з Реалом на Клубному чемпіонаті світу, турнірі, де він може виграти «Золоту бутсу» першого випуску нинішнього формату змагання, а також потрапити до основного складу Реала на наступний сезон.