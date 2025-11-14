Сергій Разумовський

У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Хорватії на своєму полі здобула вольову перемогу над Фарерськими островами.

Гості несподівано відкрили рахунок на 16-й хвилині завдяки голу Турі, але «картаті» швидко взяли гру під контроль. Уже через сім хвилин Гвардіол зрівняв рахунок, а після перерви господарі впевнено довели справу до перемоги: спочатку Муса вивів команду вперед, а Влашич остаточно зняв питання щодо переможця та путівки на Мундіаль.

Гібралтар відкрив рахунок у паралельному виїзному матчі проти Чорногорії на 20-й хвилині після влучного удару Джессопа. Однак господарі швидко відповіли двома голами: Аджич зрівняв рахунок, а ще через дев’ять хвилин Крстович реалізував пенальті, що зрештою і приніс гостям мінімальну перемогу – 2:1.

Хорватія набрала 19 очок і з першого місця в групі L вийшла на чемпіонат світу-2026. Чехія (13) зіграє у плей-оф, а останній тур перетворився на формальність. Фарерські острови (12) уже завершили виступи, а Чорногорія (9) ніяк не наздожене чехів.

Чемпіонат світу-2026. Європейська кваліфікація, група L

Хорватія – Фарерські острови 3:1

Голи: Гвардіол, 23, Муса, 57, Влашич, 70 – Турі, 16

Хорватія: Лівакович, Гвардіол, Вушкович, Станішич, Перішич (Оршич, 71), Маріо Пашалич (Шутало, 46), Модрич (Влашич, 61), Марко Пашалич (Фрук, 61), Крамарич, Муса (Матанович, 74), Сучич

Фарерські острови: Ламгауге, Едмундссон, Ватнгамар, Фере, Давідсен (Клеттскард, 85), Андреасен, Турі (Б'ярталід, 68), Єнсен, Серенсен (Агнарссон, 77), Ольсен (Кнудсен, 68), Фредеріксберг (Юстінуссен, 77)

Попередження: Турі (44), Б'ярталід (81)

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Хорватія – Фарерські острови.

Гібралтар – Чорногорія 1:2

Голи: Джессоп, 20 – Аджич, 33, Крстович, 42 (пен.)