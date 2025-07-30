Кварцяний: «Бражку треба скоротити непотрібні паси назад, адже це деградація»
Фахівець висловився про хавбека біло-синіх
39 хвилин тому
Відомий український тренер Віталій Кварцяний в інтерв’ю виданню BLIK.ua оцінив гру півзахисника київського Динамо Володимира Бражка в матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти мальтійського Хамруна (3:0).
«Радує, що він відновився після травм. Але Бражку треба на 50% скоротити непотрібні паси назад, адже це деградація. Нехай краще себе проявить: пройде вперед, проб’є. Краще пробити з 35 метрів прямим підйомом, ніж назад віддавати з такої дистанції, тим паче удар у Бражка хороший. Це школа гравців півзахисту Динамо. Раз обвів, другий раз пробив, третій раз віддав на Ваната. А в нас чомусь бояться обігрувати і брати гру на себе. Може, Шовковський забороняє, не знаю».
Динамо у третьому раунді зіграє з переможцем пари Маккабі (Тель-Авів, Ізраїль) / Пафос (Кіпр).
У першому поєдинку команд була зафіксована нічия (1:1). Суперник киян визначиться за підсумками зустрічі 30 липня о 21:00 за київським часом.
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