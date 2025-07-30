Колишній футболіст Динамо, а нині – відомий український тренер, Юрій Максимов проаналізував гру резервістів у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс (3:0).

Ще до першої гри всі розуміли, що Хамрун Спартанс по зубах для Динамо. Так, велика перемога на Мальті дозволила наставнику киян дати шанс виявити себе іншим виконавцям. У порівнянні з першим матчем Шовковський змінив шістьох гравців стартового складу. Він розуміє, що вже найближчої суботи відбудеться стартовий поєдинок української Прем’єр-ліги. Динамо приїде до Рівного, на матч із Вересом.

Вважаю, що динамівці мають хороший підбір футболістів, переважно молодих. На футбольному полі всі біжать, усі намагаються. Вчора стартовий склад був досить молодим, за винятком мого земляка – херсонця Олександра Караваєва. Сашко – бійцюган на футбольному полі.

Як ми чудово знаємо, зараз у Європі всі навчилися грати у футбол. Свою майстерність треба показувати в офіційних іграх. Обойма нинішнього київського Динамо – це 25 людей. Вважаю, що немає чіткого розмежування між хлопцями. Хтось краще готовий до конкретного матчу, хтось краще тренується – той і грає. Найважливіше, щоб лава запасних була. Вона не дає розслабитися основі. У Динамо гравці чекають на свій шанс, – заявив Максимов в інтерв'ю Sport Arena.