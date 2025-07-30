Захисник Динамо Тарас Михавко поділився емоціями у зв’язку зі своїм голом у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс (3:0). Слова гравця передає пресслужба клубу.

Звичайно, приємно забивати. Тим паче за такий клуб, як Динамо. Це мрія та велика честь забивати за Динамо. Але якби не забив, головне, що команда виграла. Решта – немає різниці.

Починаючи від завтрашнього дня, будемо готуватися до Вереса. Тому що через, можна сказати, два дні ми вже виїжджаємо до Рівного. Немає часу розслаблятися. Тому зараз на нас чекає важливий період, і ми це розуміємо. Будемо докладати максимум зусиль, щоб досягти результату.

Звичайно, ми скучили за вболівальниками. Підтримка, якою б вона не була, вона є, скільки б людей не було, ми відчуваємо цю підтримку. Для нас вона відіграє велику роль, ми чуємо вболівальників, скільки б їх не було. Все одно, ми їм дуже вдячні за підтримку.

І, звичайно, хотілося б подякувати Збройним силам України, які захищають нас та дають нам можливість грати на євроарені. Низький уклін їм за те, що вони роблять, захищають нас. І будемо все робити для того, щоб радувати всю Україну та вболівальників Динамо, щоб вийти до Ліги чемпіонів, а в чемпіонаті України завоювати знову чемпіонство.