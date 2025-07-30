Сергій Стаднюк

Захисник Динамо Крістіан Біловар після розгромної перемоги у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс (3:0) і проходу до наступної стадії поділився думками щодо старту в українській Прем’єр-лізі вже наприкінці тижня. Слова гравця передає пресслужба клубу.

Матч з Вересом? Звісно, це непросто, але у нас немає іншого вибору, ми готуємося до кожної гри, до кожного суперника. У нас великий склад, і сьогодні була ротація на позиціях, багато замін. Вважаю, у нас є усе, щоб ми могли спокійно грати через два дні на третій. Після підготовки на літніх зборах ми зіграли всього два матчі. Вважаю, з кожним наступним поєдинком ми все більше входимо у ритм сезону і, сподіваюся, діятимемо у швидшому темпі. Крістіан Біловар

Усі перипетії навколо матчу кваліфікації Ліги чемпіонів, аналіз і огляд гри – на сторінці події Динамо Київ – Хамрун Спартанс на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.

Біловар також висловився щодо свого скасованого голу в ворота Хамруна.