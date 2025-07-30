Колишній футболіст і тренер Динамо Леонід Буряк поділився аналізом матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс (3:0).

Все було прогнозовано. Фактично у Динамо продовжується збір, і кияни готуються до нового сезону за рахунок цих матчів. Добре, що на даному етапі нам випав такий суперник. Збір, як відомо, річ завжди непроста, і команда ще перебуває під певним тягарем. Однак, хочу відзначити, що в порівнянні з першою грою проти Хамруна, Динамо виглядало краще, стало сильніше. Були хороші епізоди, динаміка, є довга лава запасних, і, думаю, далі буде ще краще.

В кожній грі щось негативне можна знайти, але справа в тому, що одні футболісти швидше входять в сезон, інші – повільніше. Однак, в цілому Динамо зараз рухається вперед дуже добре, і це помітно.

Гол Біловара? Це ВАР, і важко тут щось казати. Не дивлячись на всю дорогу техніку, в яку вкладені мільйони, завжди присутній людський фактор. Те, що я бачив на повторах, Біловар забив плечем. Але кожний рефері намагається за щось зачепитися…

Щодо зарахованих голів – усе по грі. Ніхто би й не зрозумів, якби був зафіксований інший результат. Щодо голу Ваната, то він на нього напрацював, і в першому таймі діяв дуже корисно. Взагалі Ванат – це вже не той форвард, який був на початку кар’єри в Динамо – він значно додав. Щоправда, потрібно все-таки робити поправку на рівень суперника. Раніше мальтійці грали гірше, і отримували в свої ворота по 7-8 голів, зараз ситуація інша, і все-таки… Добре, що забив Михавко. Відсутність надзвичайної напруги у власних воріт дозволила йому атакувати.

У першому турі УПЛ слід чекати виходу не тільки Ярмоленка. Попов пропускав гру з Хамрун Спартанс, й інші гравці основи. Їм дали відпочити, і це нормально. Звичайно, чемпіонат України – теж дуже важливий турнір для Динамо, і потрібно максимально брати своє. До того ж, сподіваюсь, що новий наш чемпіонат буде більш складним і цікавим. До звичних фаворитів можуть додатися Полісся і Металіст 1925, – заявив Буряк в інтерв'ю Footboom.