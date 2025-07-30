Павло Василенко

Відомий тренер Віталій Кварцяний в інтерв’ю сайту BLIK.ua заявив, що житомирське Полісся має великі шанси пройти Санту Колому в другому раунді кваліфікації Ліги конференцій, незважаючи на поразку команди Руслана Ротаня в першому матчі з рахунком 1:2.

«Думаю, Полісся переможе з потрібним рахунком і пройде далі. Іншого результату я навіть не уявляю, бо це буде «стидоба» – вилітати від андоррців. Я даю Поліссю 90% на прохід».

Матч-відповідь між Поліссям та Сантою Коломою пройде у четверг, 31 липня, о 19:00 за Києвом.

У разі успішного результату, команда Ротаня у третьому раунді відбору Ліги конференцій зіграє з переможцем пари Пакш (Угорщина) – Марибор (Словенія) (1:0 після першої гри).