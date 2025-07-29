Лівий вінгер житомирського Полісся Бені Макуана не зіграє у найближчій зустрічі Ліги конференцій проти андоррської Санта-Коломи.

22-річний футболіст пропустив старт передсезонної підготовки через проблеми з візою і приєднався до команди пізніше. Через це він не потрапив до остаточної заявки на другий кваліфікаційний раунд єврокубків.

За інформацією InsideUPL, тренер команди Руслан Ротань вирішив відправити легіонера назад до України. Там він уже провів тренування із резервним складом Полісся. Наставник планує уважно вивчити ігрові якості Макуани після завершення матчів у Лізі конференцій.

Перший матч проти Санта-Коломи (1:2) пройшов у словацькому Прешові, гра-відповідь відбудеться в андоррському Енкамі на стадіоні Estadi de la FAF.

Минулого сезону Макуана відіграв сім матчів за Полісся, результативними діями не відзначився. Також він шість разів виходив на поле за черкаський ЛНЗ в оренді, забивши один м'яч.