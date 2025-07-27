Легіонер Полісся надовго травмувався у матчі з Санта-Коломою
Лукас Тейлор отримав серйозну травму
близько 2 годин тому
Лукас Тейлор/фото: Полісся
Бразильський захисник житомирського Полісся Лукас Тейлор зазнав травми під час поєдинку кваліфікації Ліги конференцій проти Санта-Коломи, який завершився поразкою української команди з рахунком 1:2.
Як повідомили у клубі, після поглибленого медичного обстеження у футболіста виявили ушкодження зв'язок, що вимагало хірургічного втручання.
Операція пройшла успішно в неділю, 27 липня, у столиці. За попередніми оцінками лікарів, на реабілітацію Тейлор піде від шести до восьми місяців.
Поєдинок-відповідь між Поліссям і Санта-Коломою запланована на четвер, 31 липня. Початок гри — о 19:00 за київським часом.