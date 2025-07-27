Бразильський захисник житомирського Полісся Лукас Тейлор зазнав травми під час поєдинку кваліфікації Ліги конференцій проти Санта-Коломи, який завершився поразкою української команди з рахунком 1:2.

Як повідомили у клубі, після поглибленого медичного обстеження у футболіста виявили ушкодження зв'язок, що вимагало хірургічного втручання.

Операція пройшла успішно в неділю, 27 липня, у столиці. За попередніми оцінками лікарів, на реабілітацію Тейлор піде від шести до восьми місяців.

Поєдинок-відповідь між Поліссям і Санта-Коломою запланована на четвер, 31 липня. Початок гри — о 19:00 за київським часом.