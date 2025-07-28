УЄФА назвав арбітрів матчу Ліги конференцій Санта Колома – Полісся
Поєдинок відбудеться найближчого четверга
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
УЄФА на матч-відповідь другого раунду кваліфкації Ліги конференцій Санта Колома – Полісся призначив бригаду арбітрів з Північної Ірландії.
Головним суддею стане Бен Макмастер. Помічниками рефері призначено Джона Догерті та Стівена Белла. Четвертим арбітром стане Шейн Ендрюс.
Другий поєдинок пройде в місті Енкамп на арені «Estadi de la FAF». Стартовий свисток пролунає о 19:00.
В першому матчі Полісся поступилося з рахунком 1:2.
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