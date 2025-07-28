Житомирське Полісся може відмовитися від послуг одразу чотирьох футболістів. Про це повідомив футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко.

Я так розумію, що Майсурадзе, Бітон, Мустафаєв майбутнього в Поліссі не мають. Я так розумію, що по Матичу також є питання.

Мій WhatsApp говорить, що варіанти для оренди вони шукають, але, знову ж таки, це футболісти, які ще досі в Поліссі, які ще досі на балансі і на зарплатні у Геннадія Буткевича. Тому я й кажу, що я вважаю, що Полісся півтора місяці згаяло, що Полісся ті півтора місяці літнього трансферного вікна могло бути набагато ефективнішим.