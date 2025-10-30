Павло Василенко

У середу, 29 жовтня, київське Динамо на своєму полі перемогло донецький Шахтар у поєдинку 1/8 фіналу Кубка України з рахунком 2:1.

Відомий український тренер Віталій Кварцяний в інтерв'ю сайту Sport-express.ua поділився враженнями від цієї зустрічі.

«В мене якесь двояке враження залишилося від вчорашнього матчу… Власне, сам поєдинок вийшов не дуже якісним. Класична кубкова гра – принципова, але до якості гри обох команд є питання. Вчора одна команда класно провела перший тайм, а інша – другий. Дуже вдало зіграв воротар Динамо Нещерет, а Шахтар вичавив з себе все що міг у першому таймі й на другий їх просто не вистачило. Не було сил у донеччан зрівняти рахунок й перевести гру у серію пенальті, а, можливо, економили сили на недільну гру».

2 листопада ці ж команди зустрінуться між собою у Львові в рамках 11-го туру Української Прем'єр-ліги.

Наразі Шахтар йде першим в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 21 заліковий пункт. Динамо набрало 20 балів та йде другим.