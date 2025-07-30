Тренер Віталій Кварцяний в інтерв'ю сайту BLIK.ua прокоментував гру форварда Динамо Матвія Пономаренка в матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з мальтійським клубом Хамрун Спартанс (3:0).

«Я за ним спостерігав у матчах за молодіжну збірну, спілкувався з ним тоді. Матвій хороший футболіст, нестандартний, суперникам важко передбачити його дії. У Пономаренка є перспектива, але є й недоліки, йому треба швидше все робити. За манерою гри Пономаренко мені чимось нагадує Олега Саленка.

Шовковському видніше, він дає Пономаренку шанс. Раніше серйозні футболісти років три-чотири в дублі сиділи, згадайте того ж Михайличенка, Ваню Яремчука, Веремєєва, Мунтяна, Трошкіна, Онищенка, Шпакова. Колись матчі дубля Динамо збирало повні стадіони, білетів було не знайти! Люди обожнювали цих футболістів».