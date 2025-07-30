Відомий український тренер Віталій Кварцяний в інтерв'ю сайту BLIK.ua прокоментував виступ форварда Динамо Владислава Супряги в матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти мальтійського клубу Хамрун Спартанс (3:0).

«Супряга загубив впевненість у собі. Тренери у Зорі і Сампдорії, де він був в орендах, не давали йому грати. У Влада зникла його ізюминка. Раніше він був одним з найперспективніших гравців України, але щось пішло не так. Можливо, на його емоційному стані позначилося те, що його кинула наречена.

Супряга – цікавий футболіст. На чемпіонаті світу U-20 він став найкращим бомбардиром, грав індивідуально, багато забивав, обігрував, загострював, бив по воротах. Не могло ж це все в один момент пропасти.

Вік у нього дозволяє ще заграти, а характеристики в нього є. Шовковський зараз шукає можливості відновити найкращі якості Супряги, випускає на заміну і дає йому шанс. Сподіваюсь, Супряга поверне свою форму, він мені подобався завжди».