Колишній футболіст і тренер Динамо Леонід Буряк після розгромної перемоги у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс (3:0) висловився щодо потенційного суперника киян у наступному раунді. Він визначиться у парі Маккабі Тель-Авів – Пафос (1:1 – перша гра).

Шанси в цій парі 50 на 50. Потенціал Маккабі більш значний, ніж Пафоса, але ізраїльська команда не буде мати переваги свого поля, бо доведеться грати на нейтральному. Я був рік тому в Ізраїлі і бачив там хороші стадіони, чудову інфраструктуру, за їхні команди зараз грають аргентинці, бразильці. До речі, якщо в наступний раунд вийде Маккабі, то ми будемо з ними в рівних умовах – ніхто не зможе зіграти на рідних стадіонах.

Добре, що кияни в 2-му раунді вирішили все малою кров’ю. Але далі просто не буде. Нинішні ізраїльські, та й кіпрські команди вже не ті, що раніше. Повторюсь, у цих суперників чимало цілком кваліфікованих футболістів, в тому числі – легіонерів. Складнощів Динамо додає логістика. Півтора місяця знаходитися далеко від дому – важко. Дуже важко психологічно, і це необхідно враховувати, – проаналізував Буряк в інтерв’ю Footboom.