Відомий спортивний коментатор і співвласник Maincast Sport запропонував залучити футболістів до коментування матчів.

Я б хотів, щоб українські футболісти потроху також долучалися до коментування. Ми бачимо, як «УПЛ ТБ» змінило підхід до українських футболістів – вони почали приходити в студію.

Візьмемо умовно Дена Бойка. Три роки назад його інтерв’ю, ну, будемо чесними, було важко слухати. Зараз, коли він в студії «Футбол 360» – прекрасно, тупо прекрасно. Чому не попробувати його посадити другим коментатором? І, як на мене, це можливість продовження кар’єри для футболістів. Я вже бачу багато футболістів, які після завершення своєї спортивної кар’єри будуть прекрасними в медіа.

Питання грошей? Абсолютно вірно. Вони дуже багато заробляли під час своєї кар’єри і їм йти працювати за 3 000 грн може бути нецікаво. Але, з іншого боку, так ти продовжуєш тримати цікавість до себе. А кар’єра рано чи пізно у всіх закінчується. Куди себе дівати, коли тобі за 35 і кар’єра закінчилась? Чим займатися?

Медійність потрібна, тому я вже навіть зараз серед футболістів Української Прем’єр-ліги бачу багато людей, які після завершення кар’єри могли б бути ідеальними коментаторами або аналітиками. Саня Караваєв, я йому вже говорю: «Закінчуй ту кар’єру – ти створений для телебачення». Він створений для тєлєка. Коли бачиш його в шоу «Леви на джипі» – та, блін, тобі не треба цей футбол, ти будеш топовим аналітиком і коментатором. Ну, це жарт, але таких багато, – заявив Волочай в інтерв’ю Tribuna.com.