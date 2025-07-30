Сергій Стаднюк

Після проходу до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо у середу, 30 липня, нарешті, дізнається свого суперника на наступній стадії. Переможець пари Маккабі Тель-Авів – Пафос зіграє проти киян. Невдаха ж протистояння зійдеться з мальтійським Хамрун Спартанс, який і пройшли «біло-сині» (3:0; 3:0).

Перша гра на Кіпрі завершилася внічию 1:1. Матч-відповідь через війну на території Ізраїлю відбудеться на ТСЦ Арені у сербській Бачці Тополі. Букмекери вважають серйозним фаворитом ізраїльтян (1.9 – 1.95), перемога Пафоса сприйматиметься швидше як сенсація (4.0 – 4.08). На нічию і продовження боротьби у додатковий час можна поставити з коефіцієнтом 3.4 – 3.5.

Стартовий свисток зустрічі пролунає о 21:00 за київським часом. На жаль, легальна трансляція на території України не передбачена.

Думкою щодо потенційних суперників Динамо поділився колишній гравець киян, а також екстренер Кривбаса, Ворскли та Дніпра-1, Юрій Максимов.

У першій грі на Кіпрі було зафіксовано нічию – 1:1. Для мене це дві однакові команди. Переможець цього протистояння визначиться у якихось дрібницях. Те, що складніше у третьому раунді буде динамівцям – це факт, – сказавМаксимов в інтерв'ю Sport Arena. Юрій Максимов

Автору ж голу Динамо у ворота Хамруна Володимиру Бражку немає особливої різниці, проти кого грати у наступному раунді.

Про наступного суперника не думали, але бачили, що вони зіграли 1:1. До кожного матчу готуємося поступово. Побажань щодо суперника немає», – заявив Бражко в інтерв'ю FootballHub. Володимир Бражко

Згоден із одноклубником і захисник Динамо Крістіан Біловар. Слова фуболіста передає пресслужба клубу.