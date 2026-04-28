Кияни отримали технічну поразку 0:3 в матчі чемпіонату України. Рішення ухвалила УАФ
Контрольно-дисциплінарний комітет жорстко покарав столичну команду за грубу помилку
близько 1 години тому
У матчі 27-го туру Другої ліги між Ребелом і Діназом було анульовано підсумковий результат після. Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Відповідне рішення ухвалив Контрольно-дисциплінарний комітет організації. Київський клуб отримав технічну поразку з рахунком 0:3, тоді як Діназу зараховано технічну перемогу.
Спочатку поєдинок, який відбувся в Києві, завершився внічию — 1:1. Однак згодом з’ясувалося, що Ребел порушив регламент, випустивши на поле футболіста, прізвище якого не було внесене до офіційного рапорту арбітра. Саме це стало підставою для розгляду справи в КДК УАФ.
За підсумками розгляду дисциплінарний орган ухвалив рішення присудити Ребелу технічну поразку. Відповідно, Діназ отримав технічну перемогу з рахунком 3:0. При цьому прізвище футболіста, через якого сталося порушення, наразі не розголошується.
Тепер Ребел залишився з 41 очком і опустився на сьоме місце групи Б Другої ліги. Діназ, своєю чергою, набрав 13 балів і піднявся на дев’яту позицію.
Цікаво, що нещодавно Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ поповнився ексзахисником Шахтаря, Дніпра та збірної України.
