Сергій Разумовський

У матчі 27-го туру Другої ліги між Ребелом і Діназом було анульовано підсумковий результат після. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Відповідне рішення ухвалив Контрольно-дисциплінарний комітет організації. Київський клуб отримав технічну поразку з рахунком 0:3, тоді як Діназу зараховано технічну перемогу.

Спочатку поєдинок, який відбувся в Києві, завершився внічию — 1:1. Однак згодом з’ясувалося, що Ребел порушив регламент, випустивши на поле футболіста, прізвище якого не було внесене до офіційного рапорту арбітра. Саме це стало підставою для розгляду справи в КДК УАФ.

За підсумками розгляду дисциплінарний орган ухвалив рішення присудити Ребелу технічну поразку. Відповідно, Діназ отримав технічну перемогу з рахунком 3:0. При цьому прізвище футболіста, через якого сталося порушення, наразі не розголошується.

Тепер Ребел залишився з 41 очком і опустився на сьоме місце групи Б Другої ліги. Діназ, своєю чергою, набрав 13 балів і піднявся на дев’яту позицію.

Цікаво, що нещодавно Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ поповнився ексзахисником Шахтаря, Дніпра та збірної України.