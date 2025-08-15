Сергій Стаднюк

У стартовому турі іспанської Ла Ліги Вільярреал впевнено переграв Реал Ов’єдо.

Уже на 14-й хвилині гості могли вийти вперед, але Рондон не реалізував пенальті – голкіпер господарів відбив удар. Невдовзі ситуація для Ов’єдо ускладнилася: на 27-й хвилині Альберто Рейна отримав вилучення, залишивши свою команду в меншості.

Вільярреал швидко скористався чисельною перевагою – Ейонг відкрив рахунок вже за дві хвилини, а ще через сім хвилин Ґує подвоїв перевагу. Далі господарі спокійно контролювали гру й не дозволили супернику повернути інтригу, здобувши заслужену перемогу.

Вільярреал розпочав новий сезон з трьома очками, а новачок поки залишається з нулем. Український голкіпер «жовтої субмарини» Яків Кінарейкін не ввійшов до заявки на гру.

Ла Ліга, перший тур

Вільярреал – Реал Ов’єдо 2:0

Голи: Ейонг, 29, Ґує, 36

Вільярреал: Жуніор, Моуріньйо, Фойт (Молейро, 70), Марін, Кардона. Пепе (Педраса, 82), Комесанья (Парті 82), Ґує (Парехо, 70), Піно, Морено (Б'юкенен, 47), Ейонг

Реал Ов’єдо: Ескандель, Відаль, Луенго, Кальво, Альхассане (Касорла, 85), Хассан (Естебан, 46), Сібо, Рейна, Чайра (Фалах, 77), Іліч (Санчес, 77), Рондон (Віньяс, 63)

Попередження: Жуніор (13) – Рейна (18), Паунович (69)

Вилучення: Альберто Рейна (27)

