Вінгер Барселони Ламін Ямаль розповів, як виконав давню обіцянку й придбав будинок для своєї мами.

Я запитав у неї, який район вона хоче, і це був саме той, який вона обрала. У неї є все, що вона забажає. Для мене вона моя королева, це те, що я люблю понад усе. Моя мама щаслива, бачу, що і мій брат може мати те дитинство, про яке я мріяв, і це робить мене найщасливішим – поділився футболіст в інтерв’ю 20minutos.

У нинішньому сезоні 18-річний Ямаль уже зіграв за каталонців три матчі в Ла Лізі, відзначившись двома голами та трьома результативними передачами. Його контракт із Барселоною чинний до літа 2031 року, а ринкова вартість оцінюється у 200 мільйонів євро.

Раніше, Ламін Ямаль загубив паспорт у Туреччині після відбіркового матчу ЧС-2026.