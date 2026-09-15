Президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував рішення Виконавчого комітету УЄФА обрати стадіон Спотіфай Камп Ноу місцем проведення фіналу Ліги чемпіонів сезону-2028/29.

Відповідний вибір було зроблено на засіданні виконкому організації в грецьких Салоніках. Слова наводить пресслужба команди.

Стадіон Спотіфай Камп Ноу обрано місцем проведення фіналу Ліги чемпіонів 2029 року. Це предмет величезної гордості для Барселони та всіх уболівальників клубу. Дане рішення також є міжнародним визнанням оновленого стадіону Спотіфай Камп Ноу, який утверджує себе як арена світового рівня, що задає стандарти в таких сферах, як якість обслуговування вболівальників, технології, можливості зв'язку, доступність і спектр послуг, що надаються.

Ставлення УЄФА, яке довірило цьому стадіону проведення однієї з головних футбольних подій планети, підкреслює масштаб і амбітність проєкту, а також закріплює за стадіоном статус нової знакової пам'ятки Барселони та міжнародного еталона.

Я хотів би окремо подякувати міській раді Барселони, уряду Каталонії та Королівській іспанській футбольній федерації (RFEF) за підтримку нашої заявки. Це досягнення, що стало результатом наших спільних зусиль, дозволить представити Барселону, Каталонію та футбольний клуб Барселона всьому світу.