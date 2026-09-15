Магучіх номінована на звання найкращої легкоатлетки року за версією European Athletics
Українка вже ставала володаркою цієї нагороди у 2024 році
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх увійшла до списку претенденток на звання найкращої легкоатлетки 2026 року за версією European Athletics.
Переможниця буде визначена за підсумками комплексного голосування: по 25% голосів віддано вболівальникам, представникам ЗМІ, національним федераціям та експертній комісії організації.
Магучіх вже ставала володаркою цієї нагороди у 2024 році.
Проголосувати за Ярославу можна — ТУТ.
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