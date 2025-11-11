Нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів про свою адаптацію в МЛС і життя у США. Футболіст виступає за команду з Флориди з 2023 року.

— Ми з родиною насолоджуємося кожним днем, живемо по-іншому, тому що стало спокійніше, без такого тиску. Я завжди цього хотів — перемагати і досягати всіх наших цілей. Звісно, прагнення до перемог залишилося, але тиск інший, і це робить життя більш спокійним. Є можливість насолоджуватися спілкуванням із родиною, дітьми, ходити на тренування, на матчі, проводити набагато більше часу вдома, повертаючись додому, думаючи не так багато про футбол, а більше про інші речі.

І це, подобається вам чи ні, змушує жити по-іншому, тому що часто бувало, що результати й щоденна рутина мене виснажували. Іноді я приходив додому у поганому настрої, і все було інакше. Тож ми щасливі тут, — сказав Мессі в інтерв’ю Sport.es.