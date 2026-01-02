Іспанський форвард Мікель Оярсабаль всю свою дорослу кар'єру присвятив виступам за баскський Реал Сосьєдад, проте відомо, що досвідчений гравець не відкидав можливості спробувати себе в іншому клубі. Ця перспектива може стати реальністю вже найближчого зимового трансферного вікна для 28-річного футболіста.

Стало відомо, що римський Лаціо виявляє інтерес до підписання гравця збірної Іспанії. Орли запросили актуальну інформацію про футболіста та готують свою першу пропозицію, повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

У поточному сезоні на рахунку Оярсабаля 15 матчів, п'ять забитих м'ячів та три результативні передачі.

