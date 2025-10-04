Лаціо врятувався з Торіно у матчі з шістьма голами, Лечче на виїзді переміг Парму
Зіграно два поєдинки в чемпіонаті Італії
40 хвилин тому
Фото: Х
У матчі шостого туру Серії А Лаціо на своємо полі приймав Торіно. Зустріч завершилася внічию з рахунком 3:3. Відзначимо, что господарі врятувалися в компенсований час завдяки пенальті.
У паралельному матчі Парма вдома програла Лечче з рахунком 0:1.
Серія А, 6-й тур
Лаціо – Торіно – 3:3
Голи: Канчелльєрі, 24, 40, Катальді, 90+13 (пенальті) – Дж.Сімеоне, 16, Адамс, 73, Коко, 90+2.
Парма – Лечче – 0:1
Гол: Соттіль, 38.