У матчі 5-го туру Серії А Лаціо на виїзді здобув переконливу перемогу над Дженоа з рахунком 3:0. Поєдинок відбувся на стадіоні Луїджі Ферраріс у Генуї.

Гості швидко повели в рахунку: вже на 4-й хвилині відзначився Маттео Канчелльєрі. Після цього команда Мауріціо Саррі повністю контролювала гру. На 30-й хвилині Валентін Кастельянос подвоїв перевагу римлян, а остаточний рахунок встановив Маттіа Дзакканьї на 63-й хвилині.

Українець Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Дженоа і провів на полі 69 хвилин, після чого був замінений на Джефа Екатора.

Після цієї поразки россоблу залишаються у зоні вильоту – 19-те місце з двома очками. Лаціо завдяки цій перемозі піднявся на 12-ту позицію і має шість очок.

У наступному турі Дженоа 5 жовтня зіграє на виїзді проти Наполі, тоді як Лаціо 4 жовтня прийматиме Торіно.

Італія — Серія А. 5 тур

29 вересня 2025, понеділок. Генуя. Луїджі Ферраріс

Дженоа (Генуя) – Лаціо (Рим) – 0:3

Голи: 0:1 Канчелльєрі (4’), 0:2 Кастельянос (30’), 0:3 Дзакканьї (63’)