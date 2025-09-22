Головний редактор Voce Giallorossa Алессандро Кардуччі оцінив виступ Артема Довбика в дербі з Лаціо (1:0) досить стримано.

Українець вийшов на поле у другій половині зустрічі і після перемоги своєї улюбленої команди журналіст не став давати різкої критики.

«Він зіграв добре в декількох епізодах, але занадто часто створювалося враження, що Артем просто бігає по полю. 6 балів – за ставлення до справи і підтримку партнерів, не за щось інше», – написав Кардуччі.

Цього сезону 28-річний Довбик провів за Рому 57 хвилин у трьох матчах. Команда займає четверте місце у Серії А, набравши дев'ять очок у чотирьох іграх.