Екснаставник Бенфіки Бруну Лаже висловився про свій вихід із португальської команди.

«Найголовніше – я бажаю Бенфіці всього найкращого. Ми намагалися зробити все, що було в наших силах. Ми старанно працювали з початку сезону, коли мали зовсім інший склад... Проте, на жаль, деякі обмеження, як внутрішні, так і зовнішні, не дозволили нам досягнути більшого.

Бажаю удачі наступному наставнику. Не знаю, чи підтвердяться ці чутки, і чи справді це пан Моурінью. Найголовніше, що він добре знає Бенфіку, він тричі грав проти цієї команди, часто хвалив склад, казав, що я щасливий, тому він буде ще щасливішим, особливо після приходу Судакова і Лукебакіо.

Гравці Бенфіки завжди дотримувалися моїх вказівок, тому я почуваюся задоволеним. Я люблю Бенфіку, вона принесла багато хорошого в моїй кар'єрі, вивела мене на новий рівень, про який я і не мріяв. Вона дала мені фінансові кошти, щоб утримувати сім'ю», — наводить слова Лаже A Bola.