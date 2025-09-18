Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Бенфіка домовилась про співпрацю з Жозе Моурінью.

Легендарний наставник повертається в клуб, в якому 25 років тому розпочав самостійний тренерський шлях.

Угода між Бенфікою та Особливим розрахована до літа 2027 року.

Сам Моурінью вже підтвердив, що Бенфіка стане його наступним місцем роботи.

«Особливий» не працював на батьківщині з 2004 року, а тепер тренуватиме команду Анатолія Трубіна та Георгія Судакова.

Нагадаємо, після поразки від Карабаха (2:3) у першому турі Ліги чемпіонів команда Трубіна і Судакова залишилася без головного тренера Бруну Лаже.