Португальський фахівець Жозе Моурінью прилетів на батьківщину перед тим, як очолити Бенфіку, і поділився емоціями щодо свого рішення.

– Перш ніж я піднявся в літак, у мене запитали, чи буде мені цікаво потренувати Бенфіку. Я сказав, що мені цікаво. Бенфіка офіційно запитала у мене, буде це цікаво. Я відповів, що зараз я за кордоном, але з радістю поспілкуюся, коли повернуся в Португалію.

Коли мені запропонували можливість потренувати Бенфіку, я довго не думав: мені це цікаво. Який тренер відмовився б від Бенфіки? Не я.

Повернення в Бенфіку – це не завершення кар’єри.

Я покинув свій попередній клуб три або чотири тижні тому. Не планував залишатися без роботи до кінця сезону, це не в моєму стилі, я хотів тренувати. Я сказав собі, що потрібно відновити емоційний баланс, щоб не погоджуватися на будь-який клуб тільки тому, що я трудоголік. У цьому випадку, коли мені запропонували можливість тренувати Бенфіку, я не роздумував двічі – мене це цікавить, мені б цього хотілося, – наводить слова Моурінью A Bola.