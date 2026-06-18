Павло Василенко

Бразильський футболіст Неймар стане батьком вп'яте. Однак його перший старт на чемпіонаті світу в США, Канаді та Мексиці залишається питанням терпіння і за ним з хвилюванням спостерігають не лише в Бразилії.

Стало відомо, що Неймар пропустить і другий матч ЧС-2026 проти Гаїті в суботу, 20 червня. Бразильська федерація футболу повідомила, що гравець залишиться в Нью-Джерсі, щоб максимально ефективно завершити заключний етап свого відновлення. Минуло вже більше місяця з його останнього матчу.

Повернення – це поступовий процес, за яким уважно стежить тренерський штаб, лікарі та фізіотерапевти збірної Бразилії.

Він виступає за Сантос, у який повернувся в січні 2025 року.