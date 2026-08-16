Сергій Разумовський

Київське Динамо у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій поступилося Карабаху. Команда Ігоря Костюка програла азербайджанському клубу з рахунком 0:2 та за сумою двох зустрічей завершила виступи в турнірі.

У цьому поєдинку Динамо не могло розраховувати на одного зі своїх ключових футболістів – Андрія Ярмоленка. Він не потрапив до заявки на матч і залишився в готелі.

Головний лікар київського клубу Андрій Шморгун пояснив, що у футболіста діагностували ентеровірус. У Ярмоленка трималася висока температура, через що він не міг взяти участь у грі.

У Андрія був ентеровірус, трималася висока температура. Через це він був змушений залишитися в готелі та перебував під крапельницями, – повідомив Шморгун у коментарі «Українському футболу». Андрій Шморгун лікар Динамо

Раніше стало відомо, чи зможе Томаш Кендзьора, без якого Динамо вилетіло з єврокубків, зіграти проти Колоса.