Сергій Разумовський

Поєдинок другого туру Української Прем’єр-ліги між Динамо та Вересом став особливим для Андрія Ярмоленка. Київська команда здобула перемогу з рахунком 2:1, а 36-річний вінгер вийшов на поле та провів 700-й матч у своїй професійній кар’єрі.

Найбільше поєдинків Ярмоленко зіграв саме за Динамо. У складі київського клубу українець провів 433 зустрічі. Ще 126 матчів він зіграв за національну збірну України.

Значну частину кар’єри вінгер провів за межами України. У футболці англійського Вест Гема Ярмоленко виходив на поле 86 разів. За Аль-Айн українець зіграв 28 поєдинків, а за дортмундську Боруссію – 26. Ще один матч припав на Десну, яка стала першим клубом футболіста на дорослому рівні.

Якщо розподілити матчі Ярмоленка за турнірами, то найбільше він провів у національних чемпіонатах – 396. У єврокубках на рахунку футболіста 117 зустрічей, у національних кубкових турнірах – 47. Ще 14 поєдинків припали на Суперкубки та Кубки ліги.

До позначки у 700 проведених матчів українець дістався через 19 років і 360 днів після дебюту в дорослому футболі. Перший офіційний поєдинок на професійному рівні Ярмоленко зіграв 11 серпня 2006 року.

Тоді футболіст захищав кольори Десни в матчі Кубка України проти тернопільської Ниви. Чернігівська команда перемогла суперника з рахунком 2:0, а цей матч став відправною точкою в довгій і насиченій кар’єрі українського вінгера.

За майже два десятиліття Ярмоленко виступав у чемпіонатах України, Англії, Німеччини та Об’єднаних Арабських Еміратів, грав у єврокубках і регулярно представляв національну збірну. Ювілейний поєдинок за Динамо став черговим важливим досягненням футболіста.

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