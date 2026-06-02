Павло Василенко

Легендарний шотландський футболіст і колишній гравець та тренер Ліверпуля Кенні Далгліш підтвердив, що зараз він проходить лікування від раку, після того, як інформація про це випадково стала публічною через його допис у соціальних мережах.

Далгліш опублікував коротку заяву, в якій підтвердив діагноз, але також підбадьорив уболівальників повідомленням, що лікування йде добре.

«Як показав мій випадковий пост у соціальних мережах, я зараз проходжу лікування від раку. На відміну від використання мобільного телефону, лікування йде добре», – заявив 75-річний Далгліш із дозою свого фірмового гумору.

Він додав, що хотів би, щоб вся ситуація залишилася конфіденційною, але, як він каже, його «марні технологічні навички» змусили його підтвердити інформацію, яка вже з'явилася у відкритому доступі.

Новина про стан здоров'я одного з найвідоміших футбольних імен в історії викликала численні реакції у футбольному світі. Вболівальники, колишні товариші по команді та клуби надсилали повідомлення підтримки легендарному шотландцю.

Протягом своєї насиченої кар'єри Далгліш залишив незабутній слід у Ліверпулі, як гравець, так і тренер, і вважається однією з найвидатніших легенд клубу з «Енфілда».

Його повідомлення про те, що лікування йде добре, вселило оптимізм у вболівальників, які бажають йому швидкого та успішного одужання.

Окрім нього, від цієї ж хвороби страждає ще одна легенда Ліверпуля Кевін Кіган, який повідомив, що хворіє на рак у четвертій стадії.

Четверта стадія є найзапущенішою стадією раку і означає, що хвороба поширилася на інші частини тіла.